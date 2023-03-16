BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Gedson Fernandes için flaş iddia! Prensipte anlaşıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'le yol ayrımına hazırlanıyor. Portekizli oyuncuya prensipte anlaşıldığı ve kulüpler arasında transfer pazarlığının sürdüğü iddia edildi. İşte o takım ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2023- 09:51