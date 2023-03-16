Beşiktaş'ın Benfica'dan 6 milyon euro bonservisle transfer ettiği Gedson Fernandes için transferde yeni bir gelişme yaşandı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Gedson Fernandes için flaş iddia! Prensipte anlaşıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'le yol ayrımına hazırlanıyor. Portekizli oyuncuya prensipte anlaşıldığı ve kulüpler arasında transfer pazarlığının sürdüğü iddia edildi. İşte o takım ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.03.2023- 09:51
Fotomaç'ın haberine göre; Gedson Fernandes'in, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile el sıkıştığı iddia edildi.
Portekizli oyuncuyla prensipte anlaştığı ve transfer için Beşiktaş ile pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.