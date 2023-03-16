Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i yenerek Avrupa kupaları için önemli bir galibiyet alırken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarda kadrodaki yabancı futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kara Kartal'da azı oyuncularla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, bazı oyuncular için Teknik Direktör Şenol Güneş'in hazırlayacağı rapor, bazıları için de gelecek olun teklifler değerlendirilecek. Kısaca, Beşiktaş'ta yabancı oyuncuların son durumlarıyla ilgili 'Sıcak Saatler' yaşanıyor. Beşiktaş'taki son durum şöyle:
Beşiktaş'ta ayrılacaklar listesi belli oldu!
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışamlar sürerken takımda düşünülmeyen isimlerde belli olmaya başladı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
ÜÇ İSİM GÖNDERİLİYOR
Fotomaç'ın haberine göre Kartal'da 3 isimle yollar sezon sonunda kesin olarak ayrılacak. Siyah- beyazlılar, 2019'da kadrosuna kattığı Kevin N'Koudou ile sözleşme uzatmayacak. Kamerunlu isim son maçlarda Şenol Güneş tarafından kadroya da alınmamıştı.
DURUMLARI NET DEĞİL
Durumları en fazla merak edilen isimlerin başında Saiss ve Rosier geliyor. Siyah-beyazlılar, iki oyuncu için yazın gelecek tekliflere göre hareket edecek. Faslı stoperi, Wolves'tan bedelsiz olarak kadrosuna katan siyahbeyazlılar, Rosier için ise Sporting'e 4.8 milyon euro ödemişti. Beşiktaş, Rosier için kapıyı 5 milyon Euro'dan açarken, bir sene daha sözleşmesi bulunan Saiss'ten de ayrılık halinde gelir elde edecek.