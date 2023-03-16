Beşiktaş'ta İstanbulspor mesaisi!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Yan top çalışması ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.