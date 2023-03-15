Spor Toto Süper Lig'de 46 puanla lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta gelecek sezorun transfer çalışmaları devam ediyor... Siyah-Beyazlılar sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan Romain Saiss ve Welinton'un yerine ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz'i gündemine aldı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Serdar Aziz bombası!
Beşiktaş gelecek sezonun transfer harekatına şimdiden başladı. Siyah beyazlılar, Romain Saiss ve Welinton'un ayrılık ihtimaline karşın Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz'i gündemine aldı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Samet Akaydın'ın gelişiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan milli stoperin takımdan ayrılacağı konuşulurken, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli stoperin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
FENER'DEN 2. İSİM
Kara Kartal'ın, Sarı-Lacivertli takım ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek Serdar Aziz'le ilgli temaslarını sezon sonunda sıklaştırması bekleniyor.