TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Agustin Sandez hamlesi! Sezon sonunda...

Beşiktaş'ta sezon sonu için transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek arayışında olan siyah beyazlıların gündemine Agustin Sandez geldi. Kartal, daha önce de kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki oyuncu için yeniden devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2023- 06:40