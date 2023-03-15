Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, sakatlıkları nedeniyle bu sezon sadece 6 maçta 227 dakika süre alabildi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Cezayirli yıldızın yaşadığı sakatlıklara dikkat çekti. İşte o yazı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
BÜLENT TİMURLENK: Ameliyatta sorun mu yaşadı? Sakatlığı kronik mi?
30 yaşındaki oyuncunun ayak parmağında yaşadığı sakatlığın hikâyesi geçen sezona dayanıyor. Ayak ikinci parmağı normalden uzun olan Ghezzal'ı sıkıntıya sokan işte tam da bu farklı ayak yapısı.
Ameliyat çareydi ama başlayan sezonda Ghezzal bıçak altına yatmak istemedi. 16 Ekim'de Trabzonspor maçında sahalara döndü ancak ağrıları yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldı.
AMELİYAT KARARI ALMAKTA GECİKTİ Mİ?
Juventus'taki Pogba örneğini hatırlayalım. Fransız yıldız, Dünya Kupası'nda forma giymek istediğinden geçici çözümlerle tedavi olmaya karar vermiş ve ameliyatı ertelemişti. İki ay kaybeden Pogba, sonunda ameliyat oldu, Dünya Kupası'na gidemedi ve çok değil şubat ayında ancak sahalara dönebildi ancak idmansızlık yüzünden sorun yaşıyor.
OPERASYONDA DOKTOR NE DEDİ?
ABD'de sporcu sağlığı konusunda uzman ve Amerikan futbolunda bu sorunu yaşayan futbolcuların operasyonlarını yapan Prof Dr. Ned Amendola, Ghezzal'ın normalden uzun olan ayak parmağını kısalttı ve kapsülü onardı. Bu operasyon, fonksiyon olarak oyuncuyu zorlayan ve kapsüllerin yırtılmasına sebep olan parmağın bir daha sorun çıkarmaması amacı taşıyordu.
GHEZZAL'IN YAŞADIĞI SAKATLIK KRONİK Mİ?
Ameliyatı ve sonrasında sorun yaşanmadı. Yaşadığı sıkıntı, sezon başında sıkı bir kamp dönemi geçiremeden sakatlanması ve ameliyat öncesi ve sonrasında 5 aya yakın idman yapmamış olması.
NE ZAMAN TAMAMEN HAZIR HALE GELECEK?
Tecrübeli oyuncunun sezonun kalanında 90 dakikalık kondisyona çıkabilmesi zor. Beşiktaş'ın kalan maçlarında forma giymeye aday ama Ghezzal'ın asıl hedefi, yaz kampında güçlenerek özlenen oyununu taraftara izletebilmek olmalı.