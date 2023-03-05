Amerika Major Ligi (MLS) ekibi Chicago Fire, Cenk Tosun için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a sürpriz teklif!
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlı takımda bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cenk Tosun'a MLS'ten sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 05.03.2023- 08:55
Fotomaç'ın haberine göre; Chicago Fire, Cenk'e toplam 9 milyon dolar ücret karşılığında 3 yıllık sözleşme teklif etti.
Amerika ekibinin teklifi yıllık 2.5 milyon dolar garanti ücretin yanı sıra 500 bin dolar bonus ödemelerini içeriyor.