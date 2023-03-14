Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yaz transfer döneminde Standard Liege'den Jackson Muleka'yı kadrosuna katmıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Jackson Muleka'ya sert eleştiri! "Kaotik bir performans"
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jackson Muleka, Spor Toto Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapmasına karşı performansında büyük bir düşüş yaşadı. Afrika basını 23 yaşındaki oyuncuyu kaleme alırken, sert eleştirilerde bulundu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.03.2023- 11:01
Siyah-beyazlıların kasasından bu transfer için 3.35 milyon Euro bonservis bedeli öderken, Demokratik Kongolu golcü ilk maçlarda skor yükünü sırtlamıştı.
Ligin ilk 5 haftasında 5 gol kaydeden ve daha sonra istenen performansı sergileyemeyen 23 yaşındaki futbolcu, ilk 11'deki yerini de kaybetti.