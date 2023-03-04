Siyah-beyazlı camiada şimdi herkes Ankaragücü maçını bekliyor. Teknik direktör Şenol Güneş, önceki gün bazı oyuncuları isim vererek sert bir dille eleştirirken, futbolcularıyla yaptığı toplantıda da maçın öneminin, şampiyonluk kadar değerli olduğunu ifade etti.