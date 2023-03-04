Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışında büyük yara alan Beşiktaş'ta tüm gözler Ankaragücü maçına çevrildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten oyunculara ültimatom! "Telafisi olmayan döneme girdik"
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Son 3 karşılaşmada 2 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, Ankara ekibine karşı 3 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, müsabaka öncesi oyuncularına ültimatom verdi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
5 maçlık galibiyet serisinin ardından oynadığı Karagümrük, Sivas ve Antalya maçlarında sadece 2 puan alabilen siyah-beyazlıların, zirveyle arasındaki puan farkı 14'e yükseldi.
Beşiktaşlı taraflar özellikle son oynanan Antalya maçında futbolculara ve yönetime tribünden sert bir dille tepki gösterirken, oyuncular da maç sonunda yaptığı açıklamalarla camiadan özür dilediler.