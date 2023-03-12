ARTHUR MASUAKU KİMDİR?

7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Kariyerine Valenciennes altyapısında başladı. Sırasıyla Olympiakos ve West Ham formaları giydi. Sezon başında İngiliz ekibinden Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. 1.79 cm boyundaki Kongolu futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.