Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, bir süre önce Arthur Masuaku'nun gönderilmesi yönünde rapor vermişti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Gönderilecekti! Arthur Masuaku takımın vazgeçilmezi oldu
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde Arthur Masuaku'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, Kongolu sol bekin performansından memnun kalmazken, oyuncu ise aldığı süreleri iyi değerlendirdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Ancak yetersiz rotasyon ve şans buldukça performansını yükselten Masuaku, skora verdiği katkıyla da dikkat çekti.
Fotomaç'ın haberine göre; İngiliz ekibi West Ham United'dan kiralanan Kongolu sol bek, siyah-beyazlı takımda istenmeyen isimken şimdi vazgeçilmez isim oldu.