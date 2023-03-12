Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo.
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? BJK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Beşiktaş maçı 12 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Maçta, Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.