Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte ilk 11'ler

Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2023- 17:56 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023- 18:48