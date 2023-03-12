Başakşehir ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak. Zirve mücadelesi veren ve çıkış arayan iki ekip de 3 puan için sahaya çıkacak. Beşiktaş'ta Welinton dışında eksik bulunmuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş canlı maç hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Başakşehir - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Beşiktaş, 25. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? BJK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 12 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Maçta, Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

Ligde oynadığı son 2 maçta Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.

Dört maçlık üç puan özlemini 2-1'lik MKE Ankaragücü galibiyetiyle sona erdiren Beşiktaş ise 43 puanla haftaya 3. sırada giriyor.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımın Gent ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu mücadelesinde sakatlanan Eden Karzev'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçında takımındaki yerini alamayacak.

33. RANDEVU

Medipol Bşakşehir, Beşiktaş ile bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 10 defa sahadan galip ayrılırken, 8 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 14 maçta ise kazanan çıkmadı. Başakşehir'in attığı 39 gole, Beşiktaş 36 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak 12 Eylül 2022 tarihinde sezonun 6. haftasında Dolmabahçe'de karşılaşırken, mücadeleden Başakşehir 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

İÇ SAHADA KARTAL'A KARŞI ÜSTÜN

Başakşehir, Süper Lig'de iç sahada Beşiktaş'a karşı 15 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 8 kez kazanırken, 2 mücadeleden ise siyah-beyazlı takım sahadan galip ayrıldı, oynanan 5 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Boz Baykuşlar, iç sahadaki maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada 22 gol yedi. Turuncu-lacivertliler, bu alanda kalesinde 17 gol gören Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Boz Baykuşlar, ayrıca bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte ligde 9 maçta kalesini gole kapatarak, bu alanda liderliği paylaşıyor. Beşiktaş ise 7 müsabakayı gol yemeden tamamladı.

2 FUTBOLCU EKSİK

Başakşehir'de Mesut Özil ve Eden Karzev'in sakatlıkları bulunurken, durumları maç saati netlik kazanacak. Karzev, Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika temsilcisi Gent'e karşı oynanan mücadelede ilk dakikalarda sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Beşiktaş'ta ise sarı kart cezası nedeniyle Welinton kadroda olamayacak.

METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir - Beşiktaş mücadelesini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.