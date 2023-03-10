AYNI TAS, AYNI HAMAM

UEFA son olarak Türk futboluna tekrar destur çekti. Şu anda Avrupa'nın en borçlu takımlarının olduğu lig, bizim Süper Lig! 4 büyük takımın 700 milyon dolar borcu var. Bu borcun hemen hemen tamamı bankalara. Özetle, Türk futbolu iflas etmiş durumda. Ama devre arasında dünyanın en çok transfer yapılan lig de bizimkisi! Özellikle Galatasaray inanılmaz transferler yapıyor. Acaba UEFA tarafından Galatasaray'a transfer yasağı mı gelecek? Yoksa Florya ve Riva'dan gelecek gelirler ipotek altına alınıp mı bu transferler yapılıyor, merak içindeyim. Allah akıl fikir versin deyip, konuyu Türk futbol kamuoyuna arz etmek istedim. Türk futbolunda felaket çanları çalıyor. Aynı tas aynı hamam! Futbolumuzu tüketen zihniyet devam ediyor. TFF'den ise bu konuda 'tık' yok. Bu düzenin devam etmesini istiyorlar gibi. Yazıklar olsun.