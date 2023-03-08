Beşıktaş sezon sonu için transfer girişimlerini sürdürüyor...
Beşiktaş'ta sol beke Paulo Otavio! Transfere Şenol Güneş'ten onay çıktı
Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılarda sezon sonu için transfer hamleleri sürüyor. Kartal, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Wolfsburg'un sol beki Paulo Otavio'ya teklifte bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.03.2023- 06:40
Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlılar bu doğrultuda Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Paulo Otavio'yu gündemine aldı.
Beşiktaş'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek oyuncu için resmi teklifte bulunduğu, futbolcu ile de bir ön görüşme yaptığı belirtildi.