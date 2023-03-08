2019 yılında transfer olduğu Wolfsburg'da şu ana kadar 72 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki oyuncu takımına 1 gol, 11 asistlik skor katkıda bulundu. Paulo Otavio'nun transfermarkt verilerine göre 6,5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.