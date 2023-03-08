Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, transfer teklifi geldiği belirtilen Cenk Tosun'un durumuyla ilgili konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in o sözleri:

Play-off, puan silmek, puan kazandırmak... Bunlar daha önceden planlanan olaylardır. Sezon içinde yapılan her iş hatadır. Ama olağanüstü bir durum olduğu için saygıyla karşılıyoruz.

3 tane kötü maç geçirdik. Arkasından bizi sevindiren gelişme Ankaragücü maçında oldu. O maçta oynadığımız son 3 maçın toplamından daha fazla gol pozisyonuna girdik. Bunlar olumlu şeyler. Takım doğru yolda ilerliyor. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik önem de var.

Cenk Tosun bizim oyuncumuz, burada kalmasını istiyoruz. İki taraf için de olağanüstü bir durum varsa yapacak bir şey yok. Transfer ciddi boyuttaysa konuşulur, diğer türlüsü spekülasyon olur. Cenk'i de kulübü de mağdur etmeyiz.