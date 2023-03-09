Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan büyük umutlarla transfer ettiği Dele Alli ile ilgli flaş bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta flaş Dele Alli kararı!
Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda istenen performansı sergileyemeyen İngiliz futbolcu hakkında şok bir karar alındı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 09.03.2023- 06:40
Takvim'in haberine göre, siyah-Beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in şu ana kadar sergilediği performansla vasatı aşamayan 26 yaşındaki futbolcuyu artık kadroda düşünmediği öne sürüldü.
Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve yöneticilerin yoğun ilgisine rağmen beklenen çıkışı yapamayan İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar Ankaragücü maçında olduğu gibi çoğu mücadeleyi tribünden takip etmesi bekleniyor.