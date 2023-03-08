Yaz transfer döneminde Kartal'a transfer olan Wout Weghorst, İngiltere'de halinden hiç memnun değil.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Weghorst hamlesi! Geri dönebilir
Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a transfer olan Wout Weghorst, devre arasında Manchester United'e transfer oldu. Ada'ya giden Hollandalı forvet istediği performansı gösteremiyor. Kırmızı şeytanlar sezon sonunda Weghors'u takımda tutmayacak. Beşiktaş ise tekrardan Hollandalı yıldızı katmayı düşünüyor. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı ekipte yarım dönem kalan futbolcu taraftarın sevgisini kazanmıştı.
Beşiktaş'ta Hollandalı forvet, 18 maçta 9 gol ve 4 asistle katkı verdi.