Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlayacak
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinin ardından Beşiktaş'tan depremzedeler için bir destek daha geldi.
Siyah-beyazlı takımın, Antalyaspor maçında giyeceği formaların depremzedeler için açık artırmayla satılacağı duyuruldu.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Futbolcularımızın Fraport TAV Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satışa sunulacak.— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 26, 2023
Açık artırma bugün saat 19.03'te https://t.co/CQSOQP9TeI adresinde başlayacak.
🔗 https://t.co/cmfPICOyI9 pic.twitter.com/KbuiRBJWQw