Beşiktaş'tan bir destek daha! Antalyaspor maçında...

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlayacak



Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinin ardından Beşiktaş'tan depremzedeler için bir destek daha geldi.



Siyah-beyazlı takımın, Antalyaspor maçında giyeceği formaların depremzedeler için açık artırmayla satılacağı duyuruldu.

İŞTE O PAYLAŞIM: