Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Alexandru Maxim, takıma katıldığı günden itibaren idmanlarda gösterdiği başarılı performansla teknik heyetten olumlu not aldı.
TRANSFER HABERİ: Alexandru Maxim Beşiktaş'ta kalacak mı? Sezon sonunda...
Beşiktaş, deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldız oyuncusu Alexandru Maxim'i kadrosuna katmıştı. Sezon sonuna kadar siyah beyazlılarda forma giyecek Rumen futbolcunun gelecek dönemde takımda kalıp kalmayacağı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknik Direktör Şenol Güneş'in Rumen 10 numarayı Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de oynatması bekleniyor.
TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
Merkezde Gedson ve Hadziahmetovic'i oynatacak olan tecrübeli çalıştırıcı, önlerine koyacağı Maxim ile hücumu şekillendirecek.