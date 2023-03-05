Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Josef de Souza'yla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Josef de Souza'ya sürpriz talip! Çin derken yeni adresi...
Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Deneyimli orta sahanın yeni adresinin Çin olacağı belirtilmişti. Ancak Brezilya basınından 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 05.03.2023- 12:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023- 13:04
Yıldız orta sahanın siyah beyazlılardan ayrılmasının ardından Çin'e gideceği belirtilmişti.
Ancak Brezilya basınınından 34 yaşındaki oyuncunun transfer durumuna dair flaş bir iddia geldi.