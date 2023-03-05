BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Josef de Souza'ya sürpriz talip! Çin derken yeni adresi...

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Deneyimli orta sahanın yeni adresinin Çin olacağı belirtilmişti. Ancak Brezilya basınından 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2023- 12:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023- 13:04