Beşiktaş, 18 yaşındaki genç yıldız Andrey Santos'dan vazgeçmiyor.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın Santos inadı sürüyor! İbre Kartal'a döndü
Devre arası transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılması ile beraber Beşiktaş'ın çalışmaları hız kazandı. Chelsea, Vasco da Gama'dan transfer ettiği orta saha Andrey Santos'u vize sonunundan ötürü oynatamıyor. Genç oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş'a sevindirici bir haber geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Santos'u renklerine katan ancak çalışma izni alamadığından oyuncuyu Santos'u kiralamak için Beşiktaş yerine Palmeiras'ı tercih etti ancak son gelişmeler ışığında Beşiktaş adı yeniden öne çıktı.
Palmeiras, Chelsea'nin orta saha oyuncusu Andrey Santos'u kiralamak için anlaşmanın süresi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle suya düştü.