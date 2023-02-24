Fotomaç'ın Evening Standard gazetesinden derlediği habere göre, Brezilya ekibinin genç yıldız adayını Aralık ayındaki normal sezonunun sonuna tutmak istemesi nedeniyle iki taraf arasındaki görüşmeler tıkandı. Chelsea bunun üzerine bir kez daha Beşiktaş'la görüşmelere başladı.