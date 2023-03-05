Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş zorlu mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Maxim'in faydalı olmasını bekliyoruz. O amaçla aldık. Sonradan oyuna alabiliriz. Sıkıntılı bir dönem geçirdi psikolojik olarak. Çalışmalarda istekli.

N'Koudou'nun ayrılma durumu var. Boşta duracağına gitmesi daha iyi olur. Karar kendisinin. Bizde kalma durumu görünmüyor. Gitmesi hem Adana Demirspor'a hem bize iyi olur ama son durumu bilmiyorum. Kadroda yer bulması zor görünüyor.