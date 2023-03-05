Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Onur Bulut ve Omar Colley, ilk kez Ankaragücü önünde Beşiktaş forması giydi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Onur Bulut ve Omar Colley'e ilk kez forma verdi.

Beşiktaş'a son katılan isimlerden Alexandru Maxim ise MKE Ankaragücü maçında yedek soyundu.

Siyah-beyazlı ekibin ara dönemde transfer ettiği isimlerden Amir Hadziahmetovic ise ilk kez Vodafone Park'a çıktı. Hadziahmetovic, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra ilk maçını Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda görev yapmış, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise statü gereği forma giyememişti.