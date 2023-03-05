Kartal'da yeni transferler Alexandru Maxim, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley ilk kez Vodafone Park'a çıkacak.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten takıma uyarı: Her maçımız final!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Zirve yarışından bir hayli uzak kalan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, mücadele öncesi takıma uyarılarda bulundu. İşte o sözler... (BJK spor haberi)
Teknik Direktör Şenol Güneş'in Maxim ve Hadziahmetovic'e ilk 11'de forma vermesi bekleniyor.
Gaziantep'ten kiralanan Maxim, siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek. Beşiktaş formasıyla ilk maçını Sivasspor'a karşı oynayan Hadziahmetovic ilk kez Dolmabahçe'ye çıkacak. Yedek soyunmaları beklenen Onur Bulut ve Colley de yine taraftarlarla ilk defa buluşacak.