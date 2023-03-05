Yeni bir galibiyet serisine ihtiyaç duyduklarının altını çizen deneyimli hocanın, "Şu an bizim için en gerçekçi hedef ikincilik olarak öne çıkıyor. Ankaragücü'nü yenerek yeni bir seri başlatmamız lazım. Son 3 maçta kaybedilen 7 puanı almış olsaydık bugün çok farklı şeyler konuşabilirdik. Bundan sonra her maçımız final sayılır. Ankaragücü ve Başakşehir maçlarımızı kazanırsak Fenerbahçe derbisine daha moralli ve iddialı çıkarız" ifadelerini kullandığı bildirildi.