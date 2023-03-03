Beşiktaş'ta ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Masuaku yerine... Beşiktaş yeni sol bekini buldu!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş'in, performansını yetersiz bulduğu Arthur Masuaku'nun yerine takviye istediği ortaya çıktı. Kara Kartal, tecrübeli oyuncunun yerine transfer yapmak istiyor. İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isim... | Beşiktaş haberleri
Kadrosunu güçlendirmek için birçok mevkiye takviye yapan siyah-beyazlılar, savunmanın solu için arayışlarını sürdürüyor.
Bugüne kadar bir çok isimle temasa geçen ancak mali şartlarda anlaşma sağlanamadığı için bu transferi gerçekleştiremeyen yönetim, listesine yeni bir isim daha ekledi.