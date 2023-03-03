4 MİLYON EURO...

Daha önce Igor Tudor'un çalıştırdığı Fransız ekibi Marsilya ile de adı anılan Jackson Muleka'ya Körfez ekipleri çok yakından ilgi göstermiş ve Siyah-Beyazlılar'a 4 milyon euro tutarında bir transfer önerisi gelmişti. Ancak; Beşiktaş yönetimi, Muleka için 6 milyon euro bonservis istedi ve bu rakamda ısrarcı olup futbolcuyu takımda tuttu.