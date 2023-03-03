Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Southampton'dan transfer ettiği Nathan Redmond geleceği hakkında konuştu.
Beşiktaş'ın yıldız isminden sürpriz açıklama! Takımdan ayrılıyor mu?
Beşiktaş'ta son zamanlarda performansı yükselen yıldız futbolcu geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle geleceğiyle ilgili konuşan oyuncudan çarpıcı ifadeler geldi. BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.03.2023- 19:53
Four Four Two dergisine özel bir röportaj veren Redmond, İngiltere Premier Lig'e dönmek istediğini belirtti.
Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz yıldız, sezon sonu serbest kalacağını belirterek hedefinin Premier Lig olduğunu ifade etti. Nathan Redmond, dergiye verdiği röportajda şunları kaydetti: