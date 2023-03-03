"Süper Lig düşünülenden daha çekişmeli. Futbolcular daha çok kariyerlerinin sonlarında Türkiye'ye transfer oluyor algısı var ama ben henüz 28 yaşındayım. Sezon sonu serbest kalacağım ve şu an için ana hedefim Premier Lig'e geri dönmek."