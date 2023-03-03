Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta kadro yenileme çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş'ta Bojan Miovski transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi
Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Kartal, Aberdeen forması giyen Bojan Miovski'yi gündemine almıştı. Golcü oyuncunun kulübünden konuyla ilgili olarak açıklama geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.03.2023- 10:24
Golcü hamlesi yapmak isteyen Kartal, Kuzey Makedonyalı oyuncu Bojan Miovski'yi gündemine almıştı.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Bojan Miovski için yaptığı teklif kulübü Aberdeen tarafından reddedildi.