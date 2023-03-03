Beşiktaş'ta Bojan Miovski transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Kartal, Aberdeen forması giyen Bojan Miovski'yi gündemine almıştı. Golcü oyuncunun kulübünden konuyla ilgili olarak açıklama geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2023- 10:24