Beşiktaş Ankaragücü'ne hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Asbaşkan Emre Kocadağ'ın izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.