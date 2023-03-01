Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Marlon Gomes sürprizi! Teklif ortaya çıktı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ofansif orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, Vasco da Gama'da forma giyen Marlon Gomes için Brezilya ekibine teklifini iletti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 01.03.2023- 13:35
Orta sahanın ortasına hücum özellikleri olan bir oyuncu arayan siyah-beyazlıların, Santos dışında Vasco da Gama'da oynayan 23 yaşındaki Marlon Gomes için teklif yaptığı belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, Vasco da Gama kulübüne Marlon için 2 milyon euro + artı bonuslar + bir sonraki satış yüzdesi teklif etti.