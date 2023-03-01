Siyah-beyazılardan yapılan açıklamada Ankaragücü karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş - Ankaragücü maçında deplasman taraftarı alınmayacak
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Vodafone Park'ta Ankaragücü ile oynayacakları maça İl Güvenlik Kurulu kararıyla deplasman seyircisi alınmayacağını açıkladı.
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Yayın Tarihi: 01.03.2023- 13:44 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023- 13:46