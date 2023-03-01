Fanatik'in haberine göre; 5 Mart'ta sona erecek olan transfer dönemi için yönetim, çalışmalarını sürdürüyor... İtalya Serie A ekibi Roma'dan Stephan El Shaarawy'yi kadrosuna kazandırmak için yoğun çaba sarf eden idareciler, Mısır asıllı İtalyan forveti renklerine bağlamak için son olarak Roma'ya 2 milyon Euro önerdi.