Transferin hızlı takımı Beşiktaş, ara dönemde kadrosunu 5 isimle birden güçlendirmişti. Vincent Aboubakar, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i takımına kazandıran Kara Kartal'da hız kesilmiyor...
Beşiktaş'tan transferde Borini ve El Shaarawy inadı!
Beşiktaş transfer haberi: Şenool Güneş yönetiminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, Roma'dan Stephan El Shaarawy ve Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini için temaslarını sürdürüyor. İşte 2 ismin transferinde son durum... (BJK spor haberi)
Fanatik'in haberine göre; 5 Mart'ta sona erecek olan transfer dönemi için yönetim, çalışmalarını sürdürüyor... İtalya Serie A ekibi Roma'dan Stephan El Shaarawy'yi kadrosuna kazandırmak için yoğun çaba sarf eden idareciler, Mısır asıllı İtalyan forveti renklerine bağlamak için son olarak Roma'ya 2 milyon Euro önerdi.
BEŞİKTAŞ, PEŞİNİ BIRAKMIYOR!
Roma'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan El Shaarawy'le de temaslarını sürdüren Kartal, eğer İtalyan kulübüyle yine anlaşamazsa yıldız ismi lig bitimi kadrosuna katacak.