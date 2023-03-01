DUYGULAR MAÇIN ÖNÜNDE

Hep söylediğimiz gibi, bir yandan acıları paylaşırken diğer yandan devam eden hayatın gereğini yapacağız. Lig başladığına göre artık maçları da konuşmak durumundayız. Beşiktaş ve Antalyaspor maçında, duygu yüklü bir ortam olduğu için kimse pek motive olamadı sanıyorum. Dolayısıyla altın değerinde iki puan daha gitti. Beşiktaş'ın üst sıralarla ilgili bir hedefi olabilmesi için bundan sonra hiç puan kaybetmemesi gerek. TFF işin normalini yapar, Gaziantep ve Hatay'ın tüm maçlarını yok sayarsa hesaplar biraz farklılaşabilir aksi halde ligin ayarı bozulurken Beşiktaş için de tüm iyi ihtimaller ortadan kalkar.