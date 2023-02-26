Süper Lig'in 14. haftasında ertelenen maçta Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:



Büyük felaketin olduğu ilk günden beri zor günler geçiriyoruz. Kolay değil acımız çok büyük. Ölenlerimiz çok. Kalp çırpınıyor ama beden gitmiyor bunu yaşıyoruz



Ölenleri rahmetle anıyorum. Yaşayanların güçlü olup hayatta kalanlara yardım etmesi gerekiyor. Türkiye yardım konusunda ayağa kalktı, birlikte tek yürek oldu. Adresler, ülkeler, şehirler, kıtalar konuşuluyor ama dünyadır esas olan.