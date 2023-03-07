ALİ GÜLTİKEN

Ben hata olduğunu düşünmüyorum. O bölgede Cenk'le beraber forvet olarak Muleka da var. Şimdi altyapıdan Semih de geldi. Oranın verimliliğindeki sıkıntı, orayı asiste etmekle alakalı. Yani Ghezzal gibi bir oyuncu sahada olabilse bu oyuncuların performansları da farklı hale gelecek. Şimdi Maxim'in önümüzdeki haftalarda ilk 11'de şans bulmasıyla bu tarif ettiğimiz şeyler biraz daha ete kemiğe bürünecektir. Bu oyuncular da çok daha etkili hale geleceklerdir.