Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı orta saha Andrey Santos'a bir talip daha çıktı.
Beşiktaş'a Andrey Santos transferinde bir rakip daha! Chelsea'nin kararı...
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna katmak istediği Andrey Santos ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sambacı yıldız için sürpriz bir takım devreye girdi. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.02.2023- 10:58
Chelsea, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak çalışma izni çıkartamadığı 18 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak göndermek istiyordu.