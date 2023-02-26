Beşiktaş'a Andrey Santos transferinde bir rakip daha! Chelsea'nin kararı...

Beşiktaş'a Andrey Santos transferinde bir rakip daha! Chelsea'nin kararı...

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna katmak istediği Andrey Santos ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sambacı yıldız için sürpriz bir takım devreye girdi. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)