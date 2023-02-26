Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fabio Borini Beşiktaş'ta! İşte sözleşme şartları
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig takımlarından Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini'yi kadrosuna katmak istiyordu. İtalyan oyuncunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.02.2023- 10:04
Siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği Borini ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta Fabio Borini transferi sezon sonuna kaldı.