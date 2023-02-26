Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda takımın hücum hattının soluna yeni bir isim almak için girişimlerde bulunan Kara Kartal, son olarak İtalya Serie A ekibi Roma forması giyen Stephan El Shaarawy'yi hedefleri arasına eklemişti.
Beşiktaş El Shaarawy transferinde ısrarcı! İşte yapılan yeni teklif
Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş yönetiminde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Roma'dan Stephan El Shaarawy'yi gündemine almıştı. İtalyan yıldız için ilk girişimlerde başarılı olamayan Beşiktaş yönetimi, teklifini yükseltti. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.02.2023- 13:46
Mısır asıllı İtalyan kanat oyuncusu için ilk etapta Çizme ekibini devre arasında bedelsiz ayrılığa ikna edemeyen yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcu için Roma'ya 1.8 milyon Euro bonservis önermişti.
Fanatik'in haberine göre; Serie A temsilcisinin bu teklife olumsuz geri dönüş yapması sonrasında idareciler, önerisini 2 milyon Euro'ya yükseltti.