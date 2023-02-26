Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, son oynanan Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Sivasspor maçına göre Antalyaspor karşısında 7 değişiklik ile sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de erteme maçında Beşiktaş, Alanyaspor'u ağırladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Sivasspor maçına göre Antalyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11'de 7 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Welinton, Masuaku, Tayfur Bingöl, Necip Uysal, Amir Hadziahmetovic, Kevin N'Koudou ve Vincent Aboubakar'ın yerine Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond ve Jackson Muleka'ya şans verdi.

SİYAH-BEYAZLILAR ANTALYASPOR KARŞISINA ŞU 11 İLE SAHAYA ÇIKTI:



"Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Radmond, Muleka ve Cenk Tosun."