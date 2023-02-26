Beşiktaş Antalyaspor maçı sonrası Ataberk Dadakdeniz: Ahmet Eyüp'ün ailesine armağan ediyorum
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasının erteleme maçında Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Ataberk Dadakdeniz konuştu. Dadakdeniz, "Bir kaleci olarak bir meslektaşım depremde vefat etti. Bu Süper Lig'deki ilk maçımdı. Bu maçı Ahmet Eyüp'ün ailesine armağan ediyorum." dedi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.02.2023- 21:49 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023- 22:27
Maçın ardından Ataberk Dadakdeniz konuştu.
İŞTE O SÖZLER:
Psikolojik olarak çok zor bir maç oldu. Maçla alakalı pek fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Bir kaleci olarak bir meslektaşım depremde vefat etti. Bu Süper Lig'deki ilk maçımdı. Bu maçı Ahmet Eyüp'ün ailesine armağan ediyorum.