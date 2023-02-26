Beşiktaş Antalyaspor maçı sonrası Tayyip Talha: Futboldan daha önemli şeyler var

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasının erteleme maçında Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Tayyip Talha açıklamalarda bulundu. Tayyip, "Bugün futboldan daha önemli şeyler var. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Birçok insanımız vefat etti. Yaraları hep birlikte saracağız. Çok anlamlı bir kampanya vardı. Oyuncaklar sahaya atıldı. Deprem bölgesindeki birçok çocuğumuzu mutlu edeceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2023- 21:41