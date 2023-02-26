Beşiktaş Antalyaspor maçı sonrası Tayyip Talha: Futboldan daha önemli şeyler var
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasının erteleme maçında Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Tayyip Talha açıklamalarda bulundu. Tayyip, "Bugün futboldan daha önemli şeyler var. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Birçok insanımız vefat etti. Yaraları hep birlikte saracağız. Çok anlamlı bir kampanya vardı. Oyuncaklar sahaya atıldı. Deprem bölgesindeki birçok çocuğumuzu mutlu edeceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun." dedi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.02.2023- 21:41
İŞTE TAYYİP'İN SÖZLERİ
Çok anlamlı bir kampanya vardı. Oyuncaklar sahaya atıldı. Deprem bölgesindeki birçok çocuğumuzu mutlu edeceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun. Bu zor günleri inşallah hep birlikte atlatacağız.
Bugün futboldan daha önemli şeyler var. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Birçok insanımız vefat etti. Yaraları hep birlikte saracağız. Çok anlamlı bir kampanya vardı. Oyuncaklar sahaya atıldı. Deprem bölgesindeki birçok çocuğumuzu mutlu edeceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun. Bu zor günleri inşallah hep birlikte atlatacağız.
Tüm şehirlerimize geçmiş olsun. Ben de en az onlar kadar üzüldüm. Umarım bir daha felaketi yaşamayız. Çok daha hazırlıklı oluruz ve can kayıpları yaşamayız." ifadelerini kullandı.