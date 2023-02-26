Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin devre arasında kadrosuna kattığı 5 futbolcu, mücadeleyi tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Alexandru Maxim, Onur Bulut ve Omar Colley, müsabakayı tribünden takip etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk etti.. Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde sözleşme imzalanan futbolcuların statü gereği bu müsabakada forma giyemeyeceği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanmıştı.

Kartal, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Alexandru Maxim, Onur Bulut ve Omar Colley, Antalyaspor karşısında forma giyemedi.

Öte yandan Arthur Masuaku da sarı kart cezalısı olduğu için oynamadı.

