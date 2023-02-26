BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Semih Kılıçsoy Antalyaspor maçı sonrası konuştu! "Bu stadyumda oynamak hayalimdi"
Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor, 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekipte oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy, önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2023- 21:34 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023- 21:41
Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor, 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekipte oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy, önemli açıklamalarda bulundu.
İŞTE SEMİH'İN SÖZLERİ:
Altyapısından yetiştiğim Beşiktaş'ta bu formayı giymek, bu stadyumda oynamak hayalimdi. Daha çok çalışıp, daha çok süre bulmak istiyorum.