Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor, 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekipte oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy, önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor, 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekipte oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE SEMİH'İN SÖZLERİ:

Altyapısından yetiştiğim Beşiktaş'ta bu formayı giymek, bu stadyumda oynamak hayalimdi. Daha çok çalışıp, daha çok süre bulmak istiyorum.