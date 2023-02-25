Ayak tabanındaki sakatlığı tamamen atlatan ve adeta Beşiktaş için yeni bir transfer olan Rachid Ghezzal, Antalyaspor maçında sağ kanatta Şenol Güneş'in en büyük kozu olarak görev alacak.
Fanatik'in haberine göre; lige verilen arada bütün eksiklerini kapatan ve hazırlık maçlarında ortaya koyduğu etkili görüntüyle de dikkat çeken Ghezzal, teknik ekibe güven veriyor.
Yıldız futbolcu, siyah-beyazlı formayla şovuna kaldığı yerden devam etmek için Antalyaspor karşılaşmasını bekliyor.
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal Antalyaspor maçında ilk 11'e dönüyor!
Beşiktaş, Süper Lig'de erteleme maçında pazar günü sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığını tamamen atlatan Rachid Ghezzal, ilk 11'deki yerine geri dönüyor.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.02.2023- 11:39
Ayak tabanındaki sakatlığı tamamen atlatan ve adeta Beşiktaş için yeni bir transfer olan Rachid Ghezzal, Antalyaspor maçında sağ kanatta Şenol Güneş'in en büyük kozu olarak görev alacak.