Ayak tabanındaki sakatlığı tamamen atlatan ve adeta Beşiktaş için yeni bir transfer olan Rachid Ghezzal, Antalyaspor maçında sağ kanatta Şenol Güneş'in en büyük kozu olarak görev alacak.



Fanatik'in haberine göre; lige verilen arada bütün eksiklerini kapatan ve hazırlık maçlarında ortaya koyduğu etkili görüntüyle de dikkat çeken Ghezzal, teknik ekibe güven veriyor.



Yıldız futbolcu, siyah-beyazlı formayla şovuna kaldığı yerden devam etmek için Antalyaspor karşılaşmasını bekliyor.