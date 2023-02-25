Ara transfer döneminde kadrosuna büyük değişikliğe giden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'tan sol bek transferinde Kerim Çalhanoğlu hamlesi!
Beşiktaş transfer haberi: Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Schalke 04 forması giyen Kerim Çalhanoğlu için harekete geçti. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)
Transfer döneminin 5 Mart'a uzatılmasıyla birlikte Kartal, sol kanata takviye yapmak istiyor.
Beşiktaş daha önce de gündeme gelen Kerim Çalhanoğlu için Schalke ile temasa geçti.