Takvim'in haberine göre, Almanya 2. Lig takımlarından Sandhausen'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu sezon sonunda Schalke'ye geri dönecek. Genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.