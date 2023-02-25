Beşiktaş'ta takımın başarılı isimlerinden Cenk Tosun'la yeni sözleşme imzalanması gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda kurmaylar; Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından yeniden kendisini bulan Cenk Tosun'la yeni sözleşme imzalamak için çalışmalarına başladı.
Beşiktaş'tan Cenk Tosun kararı! Yeni sözleşme...
Beşiktaş haberi: Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevine getirilmesiyle beraber siyah-beyazlı takımın en başarılı isimlerinden biri olan Cenk Tosun için harekete geçildi. Beşiktaş'ta yönetim, kısa süre içerisinde milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)
Milliyet'in haberine göre; Cenk Tosun'un takıma olan bağlılığı, taraftarlarla kurduğu başarılı iletişim, teknik heyetle başarılı diyaloğu ve artık siyah-beyazlı formayla özdeşleşmesi de önemli artıları oldu.
Takım içerisinde liderlik görevini de üstlenen Cenk Tosun'un performansının herkesi memnun ettiği öğrenildi. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetimin 31 yaşındaki golcüyle uzun soluklu bir sözleşme yapmayı düşündüğü belirtildi.