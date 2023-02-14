Beşiktaş, TFF'nin +1 kuralını en doğru şekilde uygulamak için çalışıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Alexandru Maxim'de sona doğru! İşte sözleşme şartları
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılar, Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim için devreye girmişti. Kartal, Rumen yıldızın transferinde sona geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.02.2023- 06:40
Federasyonun, ligden çekilen takımların oyuncuların sezon sonuna kadar başta takımlarda oynamalarına izin vermesinin ardından harekete geçen siyah-beyazlılar, G.Antep'in 32 yaşındaki 10 numarasını renklerine katmak istiyor.