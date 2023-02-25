Beşiktaş, transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle savunmasını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş teknik heyeti, orta sahaya ve ileri uç bölgesi için de genç ve gelecek vadeden bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ara transfer dönemi başladığı günden bu yana Chelsea'nin 18'lik yıldız Andrey Santos'u kiralamak için Palmeiras'la yarışan Beşiktaş'ın gündemindeki diğer bir ismin de Mduduzi Shabalala olduğu iddia edildi.