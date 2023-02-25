Beşiktaş, transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle savunmasını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş teknik heyeti, orta sahaya ve ileri uç bölgesi için de genç ve gelecek vadeden bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ara transfer dönemi başladığı günden bu yana Chelsea'nin 18'lik yıldız Andrey Santos'u kiralamak için Palmeiras'la yarışan Beşiktaş'ın gündemindeki diğer bir ismin de Mduduzi Shabalala olduğu iddia edildi.
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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar daha önce gündemine aldığı Chelsea'nin 18 yaşındaki Andrey Santos'u kiralayamazsa listesine sürpriz bir ismi ekledi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.02.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlıların hafta sonunda Kaizer Chiefs ile Orlando Pirates arasındaki oynanacak G.Afrika derbisinde 19 yaşındaki yıldız adayını izleyeceği ortaya çıktı.
Shabalala, Beşiktaş'ın scoutlarının kendisini izleyeceği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Avrupa'dan gözlemcilerin tribünde olmaları derbi öncesinde heyecanımı artırdı.