Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla, iki takımın geçmiş maçlarının aynı şekilde kalacağını, kalan haftalarda ise rakiplerinin 3'er puan alacağını belirtmişti.
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Hatayspor ve Gaziantep FK'nın gelecek maçlarına çıkmayacak olması nedeniyle rakiplerinin 3 puan alacaklarından dolayı rahatsızlık sürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu noktada sürpriz bir örnek hazırlığı içine girdiler. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla, iki takımın geçmiş maçlarının aynı şekilde kalacağını, kalan haftalarda ise rakiplerinin 3'er puan alacağını belirtmişti.
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş Kulübü ise bu karara itiraz etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak TFF ile temas halinde olan siyahbeyazlılar, başka kulüplerin de bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.
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TFF kararının hem üst sıraları hem de kümede kalma mücadelesini etkileyeceğini belirten Beşiktaşlı yönetimi, Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçların geçersiz sayılması gerektiğini vurguladı.