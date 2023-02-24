Beşiktaş sol bek arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Ara transfer döneminde yeni isimlerle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, şimdi de defansın soluna bir takviye yapmanın peşinde. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Masuaku'nun performansından memnun olmaması nedeniyle rotasını bu mevkiye çeviren siyah-beyazlılar, bir Brezilyalı bir de Arjantinli oyuncuyla yakından ilgileniyor. Fotomaç'ın haberine göre yönetim, 5 Mart'a kadar iki isimden birini renklerine katmak istiyor.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan sol bek harekatı! Rota Güney Amerika
Devre arası transfer döneminin 5 Mart'a uzatılması ile beraber çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta rota Güney Amerika'ya çevrildi. Sol bek takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlı ekibin listesinde 2 isim bulunuyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
TEMASLAR SIKLAŞTI
Siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim Santos'un sol beki Felipe Jonatan. Santos kulübünün pazarlığa açığız mesajı üzerine harekete geçen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi. Brezilya basını Jonatan için Santos Başkanı Rueda'nın 4,5 milyon euro'luk bir anlaşma aradığını iddia etti. 2025 yılında kontratı sona erecek oyuncu ile ilgili Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Brezilya kulübüyle olan temaslarını sıklaştırması bekleniyor.
GENÇ OLMASI AVANTAJ
Beşiktaş'ın sol bek listesindeki bir diğer isim ise Sandez. Santos kulübünün Jonatan için kapıyı 4.5 milyon euro'dan açması ve şu ana kadar rakamda bir indirim uygulamamış nedeniyle Agustin Sandez için kulübü Boca Juniors ile temasa geçildiği öğrenildi. DSports Radio'nun haberine göre Beşiktaş, Sandez'i yakından takip ediyor. Boca'nın sol bekinin Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi var. 22 yaşındaki Sandez için Beşiktaş henüz resmi teklif sunmadı.